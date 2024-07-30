Здесь такого не бывает. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Здесь такого не бывает
1-й сезон
1-я серия
8.42021, Здесь такого не бывает. Сезон 1. Серия 1
Документальный, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Здесь такого не бывает (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Адвокат пытается понять, почему даже в самых маленьких городах происходят убийства. Документальный сериал «Здесь такого не бывает» — проект с Хилари Бертон Морган, которая стремится пролить свет на темные стороны маленьких поселений.

1998 год. В городе, где живет всего 5 тысяч человек, происходит жуткое преступление. Донна Браун, работница местного общепита, убита выстрелом в упор. У полиции сразу же появляется подозреваемый на основе прошлых судимостей. Однако даже после его ареста убийства продолжаются, а незаслуженно обвиненный так и продолжает сидеть в тюрьме. Это не единственный случай, который привлек адвоката Хилари Бертон Морган, жену актера Джеффри Дина Моргана. Таинственные отравления, исчезновения и подозрительные пожары — лишь немногое из того, с чем придется столкнуться ведущей в попытке понять, как трагедии влияют на небольшие сообщества, где все друг друга знают.

Какие секреты хранит маленькая Америка? Смотрите сериал «Здесь такого не бывает» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb