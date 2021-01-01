Здесь такого не бывает (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Адвокат пытается понять, почему даже в самых маленьких городах происходят убийства. Документальный сериал «Здесь такого не бывает» — проект с Хилари Бертон Морган, которая стремится пролить свет на темные стороны маленьких поселений.



1998 год. В городе, где живет всего 5 тысяч человек, происходит жуткое преступление. Донна Браун, работница местного общепита, убита выстрелом в упор. У полиции сразу же появляется подозреваемый на основе прошлых судимостей. Однако даже после его ареста убийства продолжаются, а незаслуженно обвиненный так и продолжает сидеть в тюрьме. Это не единственный случай, который привлек адвоката Хилари Бертон Морган, жену актера Джеффри Дина Моргана. Таинственные отравления, исчезновения и подозрительные пожары — лишь немногое из того, с чем придется столкнуться ведущей в попытке понять, как трагедии влияют на небольшие сообщества, где все друг друга знают.



Какие секреты хранит маленькая Америка? Смотрите сериал «Здесь такого не бывает» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



Сериал Здесь такого не бывает 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.