Закон и порядок. Преступный умысел
4-й сезон

Закон и порядок. Преступный умысел (сериал, 2010) сезон 4 смотреть онлайн

2010, Закон и порядок. Преступный умысел. Сезон 4 24 серии
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Основными героями сериала являются два детектива-напарника, их руководитель и прокурор. Каждая серия представляет собой глубокое расследование, тонкую психологическую работу главных героев, которые благодаря аналитическому таланту и виртуозному владению детективной техникой выводят преступников на чистую воду...

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступный умысел»