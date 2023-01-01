Биография

Александр Кудринский – российский театральный и киноактер. В 2004 году получил театральную премию им. Г. Апитина как лучший молодой артист. Массовый зритель знает его по ролям в популярных сериалах «След», «Общага», «Интерны». Будущий актер родился в 1976 году в Ярославле. Он с детства был активным творческим ребенком, посещал театральную студию и участвовал в школьной самодеятельности. Первая его роль – козел из басни «Квартет» Крылова. Еще в школе Кудринский увлекся пародией и довольно убедительно показывал разных мультипликационных героев. Получив аттестат, он поступил в Ярославский государственный театральный институт, а затем продолжил свое образование в ГИТИСе на режиссерском факультете. Семь лет Александр Кудринский служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Лавренева. С 2005 года перешел в театр «Камерная сцена» в городе Лобня. Спектакли актера: «Капитанская дочка», «13», «Рыцарские страсти», «Шут Балакирев», «Ваал. На подмостках «Камерной сцены» он в качестве режиссера-постановщика выпустил несколько спектаклей. В кино актер снимается нечасто. Известные фильмы Александра Кудринского: «Крутые берега», «Кровинушка», «Дурак», «Кодекс чести – 5» и другие. Сейчас он продолжает строить свою карьеру и открыт новым предложениям.