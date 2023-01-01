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Сериалы
Закон и порядок. Преступный умысел
Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступный умысел»

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступный умысел»

Режиссёры

Георгий Николаенко

Георгий Николаенко

Режиссёр

Актёры

Игорь Лагутин

Игорь Лагутин

АктёрГеоргий Логинов
Алёна Ковальчук

Алёна Ковальчук

Актриса
Михаил Хомяков

Михаил Хомяков

АктёрЛеонид Алексеевич Донцов
Борис Миронов

Борис Миронов

Актёрпрокурор Карпов
Александр Кудринский

Александр Кудринский

Актёроперативник Саша
Николай Басканчин

Николай Басканчин

АктёрОлег Степанов
Сергей Белякович

Сергей Белякович

Актёр
Галина Виноградова

Галина Виноградова

Актриса
Павел Гайдученко

Павел Гайдученко

АктёрЧерненко
Сергей Гирин

Сергей Гирин

АктёрГеоргий Торгашов

Сценаристы

Илья Авраменко

Илья Авраменко

Сценарист
Валентина Николаенко

Валентина Николаенко

Сценарист
Роман Хрущ

Роман Хрущ

Сценарист
Мария Мазурова

Мария Мазурова

Сценарист

Продюсеры

Павел Корчагин

Павел Корчагин

Продюсер

Монтажёры

Элеонора Праксина

Элеонора Праксина

Монтажёр

Операторы

Анатолий Гришко

Анатолий Гришко

Оператор

Композиторы

Георгий Николаенко

Георгий Николаенко

Композитор