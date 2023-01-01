WinkСериалыЗакон и порядок. Преступный умыселАктёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступный умысел»
Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступный умысел»
Режиссёры
Актёры
АктёрГеоргий Логинов
Игорь Лагутин
Актриса
Алёна Ковальчук
АктёрЛеонид Алексеевич Донцов
Михаил Хомяков
Актёрпрокурор Карпов
Борис Миронов
Актёроперативник Саша
Александр Кудринский
АктёрОлег Степанов
Николай Басканчин
Актёр
Сергей Белякович
Актриса
Галина Виноградова
АктёрЧерненко
Павел Гайдученко
АктёрГеоргий Торгашов