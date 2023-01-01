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Закон и порядок. Преступный умысел

Закон и порядок. Преступный умысел (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Закон и порядок. Преступный умысел 1 сезон
Детективы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал рассказывает о работе группы специалистов прокуратуры, занимающихся расследованием самых сложных и запутанных дел: убийств, изощренных мошенничеств и т. д...

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступный умысел»

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