Закон и порядок. Преступный умысел (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал рассказывает о работе группы специалистов прокуратуры, занимающихся расследованием самых сложных и запутанных дел: убийств, изощренных мошенничеств и т. д...



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