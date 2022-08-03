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Закон и порядок. Преступные намерения
3-й сезон

Закон и порядок. Преступные намерения (сериал, 2003) сезон 3 смотреть онлайн

2003, Law & Order: Criminal Intent 21 серия
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главные герои – сотрудники департамента по раскрытию жестоких убийств, детективы из Нью-Йорка. На их долю выпадают самые страшные преступления, и им предстоит мало того, что найти преступников, но и понять, что ими двигало, что заставило их пойти на это.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступные намерения»