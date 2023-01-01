Закон и порядок. Преступные намерения
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Закон и порядок. Преступные намерения

Закон и порядок. Преступные намерения (сериал, 2001) смотреть онлайн

2001, Law & Order: Criminal Intent 6 сезонов
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главные герои – сотрудники департамента по раскрытию жестоких убийств, детективы из Нью-Йорка. На их долю выпадают самые страшные преступления, и им предстоит мало того, что найти преступников, но и понять, что ими двигало, что заставило их пойти на это.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступные намерения»

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