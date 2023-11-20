WinkСериалыЗагадки планеты Земля2-й сезон
Загадки планеты Земля (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
8.52023, What on Earth? 6 серий
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
О сериале
Используя кадры, которые передают более 4 000 орбитальных спутников, проект исследует различные тайны и загадки Земли — от странных геологических объектов (например, зловещее кроваво-красное озеро около Багдада и цунами, никогда не доходящее до берега) до необычных сооружений, созданных человеком. Смотрите сериал «Загадки планеты Земля» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb