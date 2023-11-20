Загадки планеты Земля (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Загадки планеты Земля. Сезон 2. Серия 4
Загадки планеты Земля
2-й сезон
4-я серия
8.52023, What on Earth?
Документальный18+
Используя кадры, которые передают более 4 000 орбитальных спутников, проект исследует различные тайны и загадки Земли — от странных геологических объектов (например, зловещее кроваво-красное озеро около Багдада и цунами, никогда не доходящее до берега) до необычных сооружений, созданных человеком.

США
Документальный
34 мин / 00:34

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb