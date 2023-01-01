WinkСериалыЗагадки планеты Земля5-й сезон
Загадки планеты Земля (сериал, 2023) сезон 5 смотреть онлайн
8.52023, What on Earth? 20 серий
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 1
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 2
- 18+39 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 3
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 4
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 5
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 6
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 7
- 18+40 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 8
- 18+41 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 9
- 18+41 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 10
- 18+36 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 11
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 12
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 13
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 14
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 15
- 18+40 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 16
- 18+38 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 17
- 18+39 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 18
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 19
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 5 Серия 20
О сериале
Используя кадры, которые передают более 4 000 орбитальных спутников, проект исследует различные тайны и загадки Земли — от странных геологических объектов (например, зловещее кроваво-красное озеро около Багдада и цунами, никогда не доходящее до берега) до необычных сооружений, созданных человеком. Смотрите сериал «Загадки планеты Земля» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Загадки планеты Земля 5 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb