Взрыв. Сезон 1
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1-й сезон

Взрыв (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Взрыв. Сезон 1 16 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»

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1-й сезон

О сериале

Обычный день в обычной московской пятиэтажке заканчивается трагедией: в одном из подъездов прогремел взрыв. Люди лишились не только крыши над головой и имущества, но и потеряли своих близких и родных… Горе объединяет людей, и теперь уцелевшим предстоит вместе учиться жить заново. А главное – разобраться в истинных причинах случившегося.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb