Обычный день в обычной московской пятиэтажке заканчивается трагедией: в одном из подъездов прогремел взрыв. Люди лишились не только крыши над головой и имущества, но и потеряли своих близких и родных… Горе объединяет людей, и теперь уцелевшим предстоит вместе учиться жить заново. А главное – разобраться в истинных причинах случившегося.

