2020, Взрыв. Сезон 1. Серия 8
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»
Взрыв (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 11
- 18+52 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 12
- 18+51 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 13
- 18+51 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 14
- 18+50 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 15
- 18+52 мин
Взрыв
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Обычный день в обычной московской пятиэтажке заканчивается трагедией: в одном из подъездов прогремел взрыв. Люди лишились не только крыши над головой и имущества, но и потеряли своих близких и родных… Горе объединяет людей, и теперь уцелевшим предстоит вместе учиться жить заново. А главное – разобраться в истинных причинах случившегося.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb