Взрыв. Сезон 1. Серия 8
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Взрыв
1-й сезон
8-я серия
2020, Взрыв. Сезон 1. Серия 8
Драма, Криминал18+
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Взрыв (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Обычный день в обычной московской пятиэтажке заканчивается трагедией: в одном из подъездов прогремел взрыв. Люди лишились не только крыши над головой и имущества, но и потеряли своих близких и родных… Горе объединяет людей, и теперь уцелевшим предстоит вместе учиться жить заново. А главное – разобраться в истинных причинах случившегося.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb