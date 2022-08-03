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Выскочка (2019)
1-й сезон

Выскочка (2019) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.32019, Shrill 6 серий
Драма, Комедия18+
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О сериале

Жизнеутверждающая комедия о принятии себя. «Выскочка» — история журналистки Энни, чьи параметры не вписываются в навязанные обществом стандарты. Устав от постоянного социального давления, она объявляет войну комплексам. Ее откровенные статьи о себе и своем теле находят живой отклик у аудитории, постепенно девушка становится популярной. Шоураннером сериала выступила Эйди Брайант («Любовь — болезнь»), которая также сыграла главную роль, а в списке режиссеров можно найти Кэрри Брайнштейн («Утопия») и Наташу Лионн («Матрешка»).

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выскочка (2019)»