WinkСериалыВыскочка (2019)1-й сезон4-я серия
7.42019, Shrill
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Выскочка (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Жизнеутверждающая комедия о принятии себя. «Выскочка» — история журналистки Энни, чьи параметры не вписываются в навязанные обществом стандарты. Устав от постоянного социального давления, она объявляет войну комплексам. Ее откровенные статьи о себе и своем теле находят живой отклик у аудитории, постепенно девушка становится популярной. Шоураннером сериала выступила Эйди Брайант («Любовь — болезнь»), которая также сыграла главную роль, а в списке режиссеров можно найти Кэрри Брайнштейн («Утопия») и Наташу Лионн («Матрешка»).
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
ДеЯнг
- ШКРежиссёр
Шака
Кинг
- КБРежиссёр
Кэрри
Браунштейн
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- ЭБАктриса
Эйди
Брайант
- ЛААктриса
Лолли
Адефопе
- Актёр
Джон
Кэмерон Митчелл
- ИОАктёр
Иэн
Оуэнс
- ЛДАктёр
Люка
Джонс
- ПХАктриса
Патти
Харрисон
- ДСАктриса
Джулия
Суини
- ЕФАктриса
Е.Р.
Файтмастер
- СГСценарист
Суди
Грин
- РКСценарист
Роб
Кле�йн
- КДСценарист
Крэйг
ДиГрегорио
- АРПродюсер
Александра
Рашфилд
- ЛУПродюсер
Линди
Уэст
- Продюсер
Элизабет
Бэнкс
- ДАПродюсер
Дэвид
Аллен Кресс
- ШТХудожник
Шулер
Теллин
- ДДХудожница
Дженелла
Джордано
- НГМонтажёр
Николас
Галлуччи
- АУКомпозитор
Анна
Уоронкер
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен