Выбраться живым. Сезон 1
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Выбраться живым
1-й сезон

Выбраться живым (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.42013, Get Out Alive with Bear Grylls 8 серий
ТВ-шоу, Приключения16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Десять пар смельчаков отправятся в Новую Зеландию, чтобы проверить свои навыки и стать настоящими мастерами по выживанию в экстремальных ситуациях. А Беар Гриллс, который выступит ведущим этих захватывающих соревнований, будет давать участникам советы и предостерегать их от роковых ошибок. В каждой серии он будет отправлять одну команду домой – пока не останутся двое лучших из лучших, которые получат приз в полмиллиона долларов! Непроходимые леса, смертоносные горные склоны, ледяные потоки – это лишь некоторые препятствия, отделяющие участников от заветного приза. Но всем ли удастся выбраться целыми и невредимыми?

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb