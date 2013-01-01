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Выбраться живым (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.42013, Get Out Alive with Bear Grylls
ТВ-шоу, Приключения16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+40 мин
Выбраться живым
Сезон 1 Серия 1
- 16+40 мин
Выбраться живым
Сезон 1 Серия 2
- 16+40 мин
Выбраться живым
Сезон 1 Серия 3
- 16+40 мин
Выбраться живым
Сезон 1 Серия 4
- 16+40 мин
Выбраться живым
Сезон 1 Серия 5
- 16+40 мин
Выбраться живым
Сезон 1 Серия 6
- 16+40 мин
Выбраться живым
Сезон 1 Серия 7
- 16+40 мин
Выбраться живым
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Десять пар смельчаков отправятся в Новую Зеландию, чтобы проверить свои навыки и стать настоящими мастерами по выживанию в экстремальных ситуациях. А Беар Гриллс, который выступит ведущим этих захватывающих соревнований, будет давать участникам советы и предостерегать их от роковых ошибок. В каждой серии он будет отправлять одну команду домой – пока не останутся двое лучших из лучших, которые получат приз в полмиллиона долларов! Непроходимые леса, смертоносные горные склоны, ледяные потоки – это лишь некоторые препятствия, отделяющие участников от заветного приза. Но всем ли удастся выбраться целыми и невредимыми?
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Информация
СтранаСША
ЖанрыТВ-шоу, Приключения
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb