WinkСериалыВыбраться живым1-й сезон3-я серия
Выбраться живым (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.62013, Get Out Alive with Bear Grylls
Реалити - шоу, Приключения18+
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О сериале
Десять пар смельчаков отправятся в Новую Зеландию, чтобы проверить свои навыки и стать настоящими мастерами по выживанию в экстремальных ситуациях. А Беар Гриллс, который выступит ведущим этих захватывающих соревнований, будет давать участникам советы и предостерегать их от роковых ошибок. В каждой серии он будет отправлять одну команду домой – пока не останутся двое лучших из лучших, которые получат приз в полмиллиона долларов! Непроходимые леса, смертоносные горные склоны, ледяные потоки – это лишь некоторые препятствия, отделяющие участников от заветного приза. Но всем ли удастся выбраться целыми и невредимыми?
СтранаСША
ЖанрПриключения, Реалити - шоу
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb