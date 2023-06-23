Выбраться живым (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Десять пар смельчаков отправятся в Новую Зеландию, чтобы проверить свои навыки и стать настоящими мастерами по выживанию в экстремальных ситуациях. А Беар Гриллс, который выступит ведущим этих захватывающих соревнований, будет давать участникам советы и предостерегать их от роковых ошибок. В каждой серии он будет отправлять одну команду домой – пока не останутся двое лучших из лучших, которые получат приз в полмиллиона долларов! Непроходимые леса, смертоносные горные склоны, ледяные потоки – это лишь некоторые препятствия, отделяющие участников от заветного приза. Но всем ли удастся выбраться целыми и невредимыми?



