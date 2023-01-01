WinkДетямВторая Мировая война (2019)Вторая Мировая война
Вторая Мировая война (2019) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
9.22019, Вторая Мировая война 12 серий
Документальные12+
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+46 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+44 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Цикл документальных фильмов "Вторая мировая война" приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект расскажет о малоизвестных страницах в истории Второй мировой войны, экономике воюющих держав, секретах закулисной дипломатии, судьбе простых солдат, военнопленных и узников концлагерей. В основ�у проекта легли уникальные архивные документы, воспоминания очевидцев, письма, фотографии и редкая архивная кинохроника.
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