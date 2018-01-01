Вторая Мировая война (2019) (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Цикл документальных фильмов "Вторая мировая война" приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект расскажет о малоизвестных страницах в истории Второй мировой войны, экономике воюющих держав, секретах закулисной дипломатии, судьбе простых солдат, военнопленных и узников концлагерей. В основу проекта легли уникальные архивные документы, воспоминания очевидцев, письма, фотографии и редкая архивная кинохроника.



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