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Вторая Мировая война (2019)
Вторая Мировая война
План ОСТ

Вторая Мировая война (2019) (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.12018, План ОСТ
Документальный18+

Сезоны и серии

Вторая Мировая война

О сериале

Цикл документальных фильмов "Вторая мировая война" приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект расскажет о малоизвестных страницах в истории Второй мировой войны, экономике воюющих держав, секретах закулисной дипломатии, судьбе простых солдат, военнопленных и узников концлагерей. В основу проекта легли уникальные архивные документы, воспоминания очевидцев, письма, фотографии и редкая архивная кинохроника.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

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