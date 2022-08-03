Вторая Мировая война (2019) (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.12018, План ОСТ
Документальный18+
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+45 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+44 мин
Вторая Мировая война (2019)
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Цикл документальных фильмов "Вторая мировая война" приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект расскажет о малоизвестных страницах в истории Второй мировой войны, экономике воюющих держав, секретах закулисной дипломатии, судьбе простых солдат, военнопленных и узников концлагерей. В основу проекта легли уникальные архивные документы, воспоминания очевидцев, письма, фотографии и редкая архивная кинохроника.