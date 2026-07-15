Вселенная Хакинга. Сезон 1
Wink
Сериалы
Вселенная Хакинга
1-й сезон

Вселенная Хакинга (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Вселенная Хакинга. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хакер Федор всю жизнь пытается найти родителей, которые оставили его в детстве. В этом ему помогают верные друзья — стиляга-кодер Борис и технарь-интроверт Игнат. Очередная попытка приводит к тому, что хакеры впутываются в межгалактический конфликт землян и комодианцев. Теперь от Федора, Бориса и Игната зависит судьба всей планеты.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск