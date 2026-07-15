2021, Вселенная Хакинга. Сезон 1. Серия 7
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «PREMIER»
Вселенная Хакинга (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 4
- 18+22 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Вселенная Хакинга
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Хакер Федор всю жизнь пытается найти родителей, которые оставили его в детстве. В этом ему помогают верные друзья — стиляга-кодер Борис и технарь-интроверт Игнат. Очередная попытка приводит к тому, что хакеры впутываются в межгалактический конфликт землян и комодианцев. Теперь от Федора, Бориса и Игната зависит судьба всей планеты.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время22 мин / 00:22
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