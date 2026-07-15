Хакер Федор всю жизнь пытается найти родителей, которые оставили его в детстве. В этом ему помогают верные друзья — стиляга-кодер Борис и технарь-интроверт Игнат. Очередная попытка приводит к тому, что хакеры впутываются в межгалактический конфликт землян и комодианцев. Теперь от Федора, Бориса и Игната зависит судьба всей планеты.

