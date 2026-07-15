Вселенная Хакинга. Сезон 1. Серия 10
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Сериалы
Вселенная Хакинга
1-й сезон
10-я серия
2021, Вселенная Хакинга. Сезон 1. Серия 10
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Вселенная Хакинга (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хакер Федор всю жизнь пытается найти родителей, которые оставили его в детстве. В этом ему помогают верные друзья — стиляга-кодер Борис и технарь-интроверт Игнат. Очередная попытка приводит к тому, что хакеры впутываются в межгалактический конфликт землян и комодианцев. Теперь от Федора, Бориса и Игната зависит судьба всей планеты.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.3 КиноПоиск