Возможно (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект о героях, которые даже в экстремальных обстоятельствах не боятся претворять мечты в реальность. Сериал «Возможно» — рассказ о тяготах и радостях жизни в далеких краях России.



Иногда, чтобы сделать жизнь интересной и наполненной в тяжелых условиях дикой природы России, нужно приложить немало усилий. Так, Александр Биченко мечтал построить посреди вулканов Камчатки убежище, где туристы могли бы найти приют от опасности. А биолог Владимир Бурканов на чистом энтузиазме проводит экспедиции для изучения тюленей-сивучей, несмотря на то, что финансирования и интереса к теме почти нет. Команда сериала отправляется в увлекательное путешествие со своими героями, показывая их подвиги, о которых мало кто знает.



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