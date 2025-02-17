Домик на вулкане
Wink
Сериалы
Возможно
1-й сезон
Домик на вулкане
9.32025, Домик на вулкане
Документальный18+

Возможно (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герой эпизода — заслуженный камчатский гид и альпинист Александр Николаевич Биченко. Однажды в горах он попал в экстремальную непогоду, из которой смог выбраться только чудом. После этого в течении долгих лет он собственными силами строил спасательные укрытия для туристов и альпинистов. Вдохновившись этой историей, команда проекта решила помочь с установкой современного горного приюта на самом высоком вулкане Евразии Ключевская сопка. Красивая история о мечте, преодолении и непростой судьбе единственного в своем роде Домика на вулкане. Фильм получил 10 международных наград, став победителем Short Film Days, Lampa Film Festival, Golden Raven Festival.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг