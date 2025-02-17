Возможно (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Герой эпизода — заслуженный камчатский гид и альпинист Александр Николаевич Биченко. Однажды в горах он попал в экстремальную непогоду, из которой смог выбраться только чудом. После этого в течении долгих лет он собственными силами строил спасательные укрытия для туристов и альпинистов. Вдохновившись этой историей, команда проекта решила помочь с установкой современного горного приюта на самом высоком вулкане Евразии Ключевская сопка. Красивая история о мечте, преодолении и непростой судьбе единственного в своем роде Домика на вулкане. Фильм получил 10 международных наград, став победителем Short Film Days, Lampa Film Festival, Golden Raven Festival.

