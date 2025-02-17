Возможно (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Герой эпизода — выдающийся морской биолог Владимир Николаевич Бурканов. Он посвятил свою жизнь изучению сивучей — северных морских львов, занесенных в Красную Книгу, и пытается понять причины уменьшения популяции. Цепочка научных исследований длиной в 30 лет может прерваться из-за отсутствия финансирования. Благодаря неожиданной поддержке партнеров дорогостоящая экспедиция на Курилы становится возможной. К проекту присоединяется известная телеведущая Елена Летучая. Но шторм, выход из строя техники и череда неудач ставят успех экспедиции под сомнение. Удастся ли Владимиру Николаевичу помочь сивучам и хрупкой природе Курильских островов?

