Вложи в дело клинок и душу, герой! (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Da xia qing shang gong 10 серий
Мультсериалы, Фэнтези16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 16+16 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 1
- 16+15 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 2
- 16+17 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 3
- 16+16 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 4
- 16+16 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 5
- 16+17 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 6
- 16+14 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 7
- 16+16 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 8
- 16+16 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 9
- 16+17 мин
Вложи в дело клинок и душу, герой!
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Пятьдесят лет назад запретная техника ведения боя спасла мир от Хаоса, но вышла из-под контроля. Теперь все воины, которые ею владеют, превратились в одержимых могуществом монстров. Дунфан Шэн хочет остановить эту жестокую эпидемию и для этого отправляется на поиски легендарного мастера боевых искусств Мужун Цюна, который отрёкся от мира. Вместе они надеются вернуть подлинное процветание и покой в мир
СтранаКитай
ЖанрБоевик, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
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