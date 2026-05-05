Пятьдесят лет назад запретная техника ведения боя спасла мир от Хаоса, но вышла из-под контроля. Теперь все воины, которые ею владеют, превратились в одержимых могуществом монстров. Дунфан Шэн хочет остановить эту жестокую эпидемию и для этого отправляется на поиски легендарного мастера боевых искусств Мужун Цюна, который отрёкся от мира. Вместе они надеются вернуть подлинное процветание и покой в мир

