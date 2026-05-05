Вложи в дело клинок и душу, герой!. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Вложи в дело клинок и душу, герой!
1-й сезон
4-я серия
8.22025, Da xia qing shang gong
Мультсериалы, Фэнтези16+
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Вложи в дело клинок и душу, герой! (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пятьдесят лет назад запретная техника ведения боя спасла мир от Хаоса, но вышла из-под контроля. Теперь все воины, которые ею владеют, превратились в одержимых могуществом монстров. Дунфан Шэн хочет остановить эту жестокую эпидемию и для этого отправляется на поиски легендарного мастера боевых искусств Мужун Цюна, который отрёкся от мира. Вместе они надеются вернуть подлинное процветание и покой в мир

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.5 КиноПоиск