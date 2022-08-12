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1-й сезон

В прямом эфире (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.02020, Raibeuon16 8 серий
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Симпатичная старшеклассница Пэк Хо-ран популярна в школе, и в соцсетях у неe много подписчиков, но в настоящей жизни у девушки всего лишь одна подруга. Чтобы вычислить злоумышленника, который пытается раскрыть еe секрет, Хо-ран вступает в школьный радиовещательный клуб и знакомится с его председателем-перфекционистом Ко Ын-тхэком.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb