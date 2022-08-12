В прямом эфире (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В прямом эфире. Сезон 1. Серия 2
В прямом эфире
1-й сезон
2-я серия
9.02020, Raibeuon16
Мелодрама16+

Симпатичная старшеклассница Пэк Хо-ран популярна в школе, и в соцсетях у неe много подписчиков, но в настоящей жизни у девушки всего лишь одна подруга. Чтобы вычислить злоумышленника, который пытается раскрыть еe секрет, Хо-ран вступает в школьный радиовещательный клуб и знакомится с его председателем-перфекционистом Ко Ын-тхэком.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb