В прямом эфире (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Симпатичная старшеклассница Пэк Хо-ран популярна в школе, и в соцсетях у неe много подписчиков, но в настоящей жизни у девушки всего лишь одна подруга. Чтобы вычислить злоумышленника, который пытается раскрыть еe секрет, Хо-ран вступает в школьный радиовещательный клуб и знакомится с его председателем-перфекционистом Ко Ын-тхэком.



