В поисках Андрея Рублева (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Документальный проект, исследующий творчество великого художника, повлиявшего на становление русского искусства. Мини-сериал с участием Кирилла Кяро «В поисках Андрея Рублёва» — попытка понять, что делает работы иконописца особенными.



В XV веке, когда Русь переживала темные времена, иконы Андрея Рублёва стали источником света, вселявшим надежду и любовь. Гармоничность его работ и мастерство использования цвета определили развитие не только религиозной живописи, но и всего русского искусства. Авторы сериала путешествуют по историческим локациям и музеям, а также посещают Троице-Сергиеву лавру, чтобы найти и расшифровать «код», который скрывают работы Андрея Рублёва.



Познакомиться с творчеством и биографией иконописца позволит сериал «В поисках Андрея Рублёва». Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервиcе Wink.



Сериал В поисках Андрея Рублева 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.