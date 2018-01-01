Wink
В поисках Андрея Рублева
Актёры и съёмочная группа сериала «В поисках Андрея Рублева»

Режиссёры

Орхан Абулов

Режиссёр

Актёры

Кирилл Кяро

АктёрАндрей Рублёв

Сценаристы

Алексей Казаков

Сценарист
Олег Колин

Сценарист

Продюсеры

Алексей Боков

Продюсер
Альбина Хазиева

Продюсер

Монтажёры

Серик Бейсеу

Монтажёр
Андрей Фиолетов

Монтажёр

Операторы

Семён Багиров

Оператор

Композиторы

Никита Ямов

Композитор
Иван Сухарев

Композитор