В поисках Андрея Рублева (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В поисках Андрея Рублева. Сезон 1. Серия 2
В поисках Андрея Рублева
1-й сезон
2-я серия
2025, В поисках Андрея Рублева. Сезон 1. Серия 2
Документальный18+
Документальный проект, исследующий творчество великого художника, повлиявшего на становление русского искусства. Мини-сериал с участием Кирилла Кяро «В поисках Андрея Рублёва» — попытка понять, что делает работы иконописца особенными.

В XV веке, когда Русь переживала темные времена, иконы Андрея Рублёва стали источником света, вселявшим надежду и любовь. Гармоничность его работ и мастерство использования цвета определили развитие не только религиозной живописи, но и всего русского искусства. Авторы сериала путешествуют по историческим локациям и музеям, а также посещают Троице-Сергиеву лавру, чтобы найти и расшифровать «код», который скрывают работы Андрея Рублёва.

Познакомиться с творчеством и биографией иконописца позволит сериал «В поисках Андрея Рублёва». Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервиcе Wink.

