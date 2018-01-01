Wink
Утопия (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.52013, Utopia 6 серий
Фантастика, Драма18+

О сериале

«Эксперименты Утопии» легендарный графический роман, окутанный тайной. Жизни пяти малознакомых людей, в руки которых попала рукопись, оказываются под угрозой. Когда по твоему следу идет безжалостная секретная организация известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

