Утопия
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Утопия

Утопия (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.52013, Utopia 2 сезона
Фантастика, Детективы18+

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Сюжет

«Эксперименты Утопии» легендарный графический роман, окутанный тайной. Жизни пяти малознакомых людей, в руки которых попала рукопись, оказываются под угрозой. Когда по твоему следу идет безжалостная секретная организация известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утопия»

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