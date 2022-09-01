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Утилизатор с Настей Туман
1-й сезон

Утилизатор с Настей Туман (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.82022, Утилизатор с Настей Туман. Сезон 1 11 серий
Реалити - шоу18+

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1-й сезон

О сериале

«Утилизатор» с Настей Туман — обновленное игровое шоу телеканала «ЧЕ!» в жанре викторины. Настя Туман — автомобильный эксперт, механик и блогер с многомиллионной аудиторией. А еще она современная, яркая и умная девушка, которая знает о машинах всe! Основная цель проекта — очистить улицы городов от железного мусора. Участники шоу приезжают на старом автомобиле и отвечают на вопросы викторины. Ответили правильно? Заработали неплохую сумму. А дальше нужно решить — тратить их на ремонт или оставить деньги себе, избавившись от авто.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

7.8 КиноПоиск