Утилизатор с Настей Туман (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Автомобилистка и блогер Настя Туман, у которой более двух миллионов подписчиков на YouTube, в увлекательном и познавательном шоу об автомобилях. Программа-викторина, где участники отвечают на вопросы, связанные с автомобилями, и за правильные ответы получают денежное вознаграждение. Самый главный вопрос задается автолюбителям в конце: потратят ли они выигранные деньги на апгрейд своего авто или согласятся сдать машину в утилизацию, чтобы оставить выигрыш себе? Программа «Утилизатор с Настей Туман» — для тех, кто хочет прокачать свои познания в области автотехники. Смотреть все эпизоды можно в хорошем качестве на Wink!



Все сезоны сериала Утилизатор с Настей Туман смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.