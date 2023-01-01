Утилизатор с Настей Туман (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+45 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+45 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+45 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+45 мин
Утилизатор с Насте�й Туман
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+45 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+45 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+45 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+44 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+45 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+44 мин
Утилизатор с Настей Туман
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
Сюжет
Автомобилистка и блогер Настя Туман, у которой более двух миллионов подписчиков на YouTube, в увлекательном и познавательном шоу об автомобилях. Программа-викторина, где участники отвечают на вопросы, связанные с автомобилями, и за правильные ответы получают денежное вознаграждение. Самый главный вопрос задается автолюбителям в конце: потратят ли они выигранные деньги на апгрейд своего авто или согласятся сдать машину в утилизацию, чтобы оставить выигрыш себе? Программа «Утилизатор с Настей Туман» — для тех, кто хочет прокачать свои познания в области автотехники. Смотреть все эпизоды можно в хорошем качестве на Wink!
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