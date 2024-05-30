Утилизатор с Настей Туман (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Утилизатор с Настей Туман. Сезон 1. Серия 11
Утилизатор с Настей Туман
1-й сезон
11-я серия
8.82022, Утилизатор с Настей Туман. Сезон 1. Серия 11
ТВ-шоу16+

«Утилизатор» с Настей Туман — обновленное игровое шоу телеканала «ЧЕ!» в жанре викторины. Настя Туман — автомобильный эксперт, механик и блогер с многомиллионной аудиторией. А еще она современная, яркая и умная девушка, которая знает о машинах всe! Основная цель проекта — очистить улицы городов от железного мусора. Участники шоу приезжают на старом автомобиле и отвечают на вопросы викторины. Ответили правильно? Заработали неплохую сумму. А дальше нужно решить — тратить их на ремонт или оставить деньги себе, избавившись от авто.

Россия
ТВ-шоу
Full HD
43 мин / 00:43

7.8 КиноПоиск