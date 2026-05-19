Уровень угрозы (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 9
- 18+52 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 10
- 18+51 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 12
- 18+50 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 13
- 18+50 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 14
- 18+48 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 15
- 18+48 мин
Уровень угрозы
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Спустя год после смерти семьи опытный оперативник возвращается на службу, и сразу же узнает о подготовке масштабного теракта. Остросюжетный боевик «Уровень угрозы» — сериал о герое с темным прошлым с Алексеем Кравченко в главной роли.
Оперативник Денис Мартынов работал на Федеральную антитеррористическую службу в Москве, но после трагической смерти жены и дочери оставил службу. Проходит год, и Денис решает вернуться, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Его ждут как старые товарищи, так и новые лица, а также шокирующее дело — химическая атака на подмосковный дом. В поисках преступников Денис и его команда обнаруживают следы террористической группы, которая готовит нечто куда более масштабное.
Сможет ли Мартынов остановить катастрофу, вы узнаете, когда будете смотреть «Уровень угрозы» (2022) в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янковский
- ТЯАктриса
Татьяна
Янкевич
- АИАктёр
Александр
Ильин
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- АЦАктриса
Анастасия
Цой
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- ВДСценарист
Владимир
Дубровин
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- ИОПродюсер
Илья
Огнев
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рубежин
- ВДПродюсер
Владимир
Дубровин
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий