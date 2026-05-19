Спустя год после смерти семьи опытный оперативник возвращается на службу, и сразу же узнает о подготовке масштабного теракта. Остросюжетный боевик «Уровень угрозы» — сериал о герое с темным прошлым с Алексеем Кравченко в главной роли.



Оперативник Денис Мартынов работал на Федеральную антитеррористическую службу в Москве, но после трагической смерти жены и дочери оставил службу. Проходит год, и Денис решает вернуться, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Его ждут как старые товарищи, так и новые лица, а также шокирующее дело — химическая атака на подмосковный дом. В поисках преступников Денис и его команда обнаруживают следы террористической группы, которая готовит нечто куда более масштабное.



Сможет ли Мартынов остановить катастрофу, вы узнаете, когда будете смотреть «Уровень угрозы» (2022) в онлайн-кинотеатре Wink.

