Уровень угрозы. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Уровень угрозы
1-й сезон
2-я серия
9.02025, Уровень угрозы. Сезон 1. Серия 2
Боевик, Детектив18+
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Уровень угрозы (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Спустя год после смерти семьи опытный оперативник возвращается на службу, и сразу же узнает о подготовке масштабного теракта. Остросюжетный боевик «Уровень угрозы» — сериал о герое с темным прошлым с Алексеем Кравченко в главной роли.

Оперативник Денис Мартынов работал на Федеральную антитеррористическую службу в Москве, но после трагической смерти жены и дочери оставил службу. Проходит год, и Денис решает вернуться, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Его ждут как старые товарищи, так и новые лица, а также шокирующее дело — химическая атака на подмосковный дом. В поисках преступников Денис и его команда обнаруживают следы террористической группы, которая готовит нечто куда более масштабное.

Сможет ли Мартынов остановить катастрофу, вы узнаете, когда будете смотреть «Уровень угрозы» (2022) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив
Время
50 мин / 00:50

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