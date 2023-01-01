Удивительное путешествие Мэри Брайант (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн
1787 год. 17-летняя Мэри должна отбыть наказание за воровство на каторге в Австралии. Вместе с сотнями осужденных через 251 день после отплытия из Англии ее высаживают в заливе Ботани - Бей. В пути она рожает дочь и выходит замуж за контрабандиста Уильяма Брайанта. Они оба мечтают о побеге.
СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрПриключения, Драма
Рейтинг
