Удивительное путешествие Мэри Брайант
Актёры и съёмочная группа сериала «Удивительное путешествие Мэри Брайант»

Режиссёры

Питер Андрикидис

Peter Andrikidis
Режиссёр

Актёры

Джек Девенпорт

Jack Davenport
АктёрLieutenant Ralph Clarke
Алекс О’Локлин

Alex O'Loughlin
АктёрWilliam 'Will' Bryant
Ромола Гарай

Romola Garai
АктрисаMary Bryant
Сэм Нил

Sam Neill
АктёрGovernor Arthur Phillip
Линал Хафт

Linal Haft
АктёрSergeant Ryan
Стефен Керри

Stephen Curry
АктёрAllen
Дэвид Филд

David Field
АктёрThomas
Эйб Форсайт

Abe Forsythe
АктёрSam Liley
Тони Мартин

Tony Martin
АктёрMartin
Дэн Спилман

Dan Spielman
АктёрCox

Сценаристы

Питер Берри

Peter Berry
Сценарист

Продюсеры

Питер Берри

Peter Berry
Продюсер
Джастин Бодл

Justin Bodle
Продюсер
Грег Хэддрик

Greg Haddrick
Продюсер
Эндрю Бенсон

Andrew Benson
Продюсер

Художники

Фэйт Робинсон

Faith Robinson
Художница
Скотт Бёрд

Scott Bird
Художник
Тим Феррье

Tim Ferrier
Художник
Луиз Уэйкфилд

Louise Wakefield
Художник

Композиторы

Айва Дэвис

Iva Davies
Композитор