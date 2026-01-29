Ты научил меня прощать (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Лизу Лебедеву бросил парень – он уехал в Москву, так и не узнав, что она беременна. Лиза по настоянию отца стала юристом и работает у него на заводе. Она вышла замуж за выбранного им кандидата. Лиза не чувствует себя счастливой на нелюбимой работе и с нелюбимым мужем. Пока не узнает, что самый родной человек врал ей всю жизнь … и решает вернуть себе ту жизнь, о которой она всегда мечтала.



Действуя на эмоциях, Лиза разрушает жизнь отца так же, как он когда-то поступил с ней. Она вносит раздор в его семью. Принесет ли месть спокойствие Лизе или доставит только боль и разочарование?..

