8.62025, Ты научил меня прощать. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+
Ты научил меня прощать (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Лизу Лебедеву бросил парень – он уехал в Москву, так и не узнав, что она беременна. Лиза по настоянию отца стала юристом и работает у него на заводе. Она вышла замуж за выбранного им кандидата. Лиза не чувствует себя счастливой на нелюбимой работе и с нелюбимым мужем. Пока не узнает, что самый родной человек врал ей всю жизнь … и решает вернуть себе ту жизнь, о которой она всегда мечтала.
Действуя на эмоциях, Лиза разрушает жизнь отца так же, как он когда-то поступил с ней. Она вносит раздор в его семью. Принесет ли месть спокойствие Лизе или доставит только боль и разочарование?..
